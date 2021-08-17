Заваров: «Головин может спокойно приехать в Украину»

Александр Головин / Фото: eurosport.ru

Украинский специалист Александр Заваров заявил, что у российского полузащитника «Монако» Александра Головина не возникнет проблем со вьездом на территорию Украины для участия в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.



Тот же Головин может спокойно приехать в Украину. Мы цивилизованная страна и готовы видеть у себя команду «Монако» в полном составе. Фактор гражданства здесь не играет совершенно никакой роли.

Политика сегодня, к сожалению, решает многое. Это видно и по последней Олимпиаде, и по соревнованиям в других видах спорта».