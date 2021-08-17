«Монако» продлило контракт с Головиным
Заваров: «Головин может спокойно приехать в Украину»
Специалист уверен, что россиянин сможет пересечь границу
21:39
Александр Головин / Фото: eurosport.ru
Украинский специалист Александр Заваров заявил, что у российского полузащитника «Монако» Александра Головина не возникнет проблем со вьездом на территорию Украины для участия в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
«В Украине сейчас тишина. Никаких проблем с отказом во въезде спортсменам нет. Любые игроки из разных стран играют в футбол.
Тот же Головин может спокойно приехать в Украину. Мы цивилизованная страна и готовы видеть у себя команду «Монако» в полном составе. Фактор гражданства здесь не играет совершенно никакой роли.
Политика сегодня, к сожалению, решает многое. Это видно и по последней Олимпиаде, и по соревнованиям в других видах спорта».
Напомним, ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоится 25 августа в Харькове на ОСК «Металлист».
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