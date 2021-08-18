Заваров рассказал, сможет ли Головин приехать в Украину на матч с «Шахтером»

Александр Головин / фото - Eurosport

Бывший тренер сборной Украины Александр Заваров рассказал, сможет ли Александр Головин прилететь вместе с «Монако» на ответный матч квалификации Лиги чемпионов, который пройдет в Харькове:

Любые игроки из разных стран играют в футбол. Тот же Головин может спокойно приехать в Украину.

Мы – цивилизованная страна и готовы видеть у себя команду «Монако» в полном составе. Фактор гражданства здесь не играет совершенно никакой роли.

Политика сегодня, к сожалению, решает многое. Это видно и по последней Олимпиаде, и по соревнованиям в других видах спорта».