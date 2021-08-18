Заваров рассказал, сможет ли Головин приехать в Украину на матч с «Шахтером»
Бывший тренер сборной Украины Александр Заваров рассказал, сможет ли Александр Головин прилететь вместе с «Монако» на ответный матч квалификации Лиги чемпионов, который пройдет в Харькове:
«В Украине сейчас тишина. Никаких проблем с отказом во въезде спортсменам нет.
Любые игроки из разных стран играют в футбол. Тот же Головин может спокойно приехать в Украину.
Мы – цивилизованная страна и готовы видеть у себя команду «Монако» в полном составе. Фактор гражданства здесь не играет совершенно никакой роли.
Политика сегодня, к сожалению, решает многое. Это видно и по последней Олимпиаде, и по соревнованиям в других видах спорта».
Первый матч остался за «Шахтером». «Горняки» переиграли клуб из княжества благодаря голу Педриньо.
Но лучшим игроком матча признали не бразильского вингера, а вратаря Анатолия Трубина. Во Франции голкипера сравнили с стражем ворот «Баварии» Мануэлем Нойером.
Комментарии 0