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Завдяки санкціям проти росії «Шахтар» може напряму потрапити в групу Ліги чемпіонів

Завадити «гірникам» може лише іспанський «Вільярреал»
Футбол Лига чемпионов UEFA
22:43
Завдяки санкціям проти росії «Шахтар» може напряму потрапити в групу Ліги чемпіонів
Фото: Шахтар

Донецький «Шахтар» має великі шанси напряму потрапити до групи Ліги чемпіонів в сезоні 2022/23 рр.

Для отримання прямої путівки в групу ЛЧ необхідно, щоб іспанський «Вільярреал» не виграв Лігу чемпіонів цього сезону. У такому разі відбудеться перерозподіл путівок, і «Шахтарю» буде видано перепустку в груповий раунд ЛЧ.

Цьому посприяло рішення UEFA щодо дискваліфікації клубів з росії на наступний євросезон. В UEFA вирішили зсунути «вільну квоту» наступним федераціям за рейтингом, і сьогодні путівку до ЛЧ автоматично отримав чемпіон Шотландії (11-те місце у рейтингу).

«Вільярреал», що йде на 7-му місці в Іспанії, програв «Ліверпулю» в першому матчі півфіналі ЛЧ з рахунком 0:2 і має невеликі шанси на продовження боротьби.

Якщо поточний розіграш ЛЧ виграє «Ліверпуль», «Манчестер Сіті» або «Реал» (ймовірність чого = 95%), які вже відібралися у ЛЧ 2022/23 через високі місця у національних чемпіонатах, то з'явиться одна вакансія у груповому раунді ЛЧ, яку традиційно тримають для переможця торішнього турніру.

У разі перерозподілу ця вакансія відійде країні, яка знаходиться в рейтингу найбільш високо, але ще не має путівки до групового раунду ЛЧ. Саме Україна перебуває на 12-й позиції у таблиці коефіцієнтів УЄФА 2021.

Таким чином, «Шахтар» вже у вівторок, 3 травня, може отримати офіційно право участі у груповому раунді Ліги чемпіонів, якщо «Вільярреал» не створить диво і не вийде у фінал.

Источник: Sport.ua Карен Агабекян
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