Суркис отказывается снижать цену на Родригеша
Завтра Родригеш отправится в Италию – источник
На вингера «Динамо» претендует новичок Серии А
Жерсон Родригеш / Фото: Twitter
Украинский журналист Игорь Цыганык в шоу «Цыганык лайв» сообщил, что вингер «Динамо» Жерсон Родригеш вскоре отправится в Италию.
«По Жерсону ведутся очень серьезные переговоры с «Салернитаной». Вполне вероятно, что уже завтра он отправится в Италию.
Вопрос еще не окончательно решен. Луческу дал добро на продажу Родригеша, у него есть претензии к игре футболиста».
Напомним, главный тренер «Динамо» Мирча Луческу сообщил, что Родригеш хочет уйти.
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