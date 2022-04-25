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Завтра УПЛ проведет собрание по поводу судьбы нынешнего сезона

Ключевой вопрос – незавершенный чемпионат
Футбол Украинская Премьер-лига
20:10
Завтра УПЛ проведет собрание по поводу судьбы нынешнего сезона
Фото: ФК Динамо

Во вторник, 26-го апреля, УПЛ проведет собрание всех клубов по поводу незавершенного сезона 2021/22. Это вопрос будет ключевым на собрании.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате, начало – в 12:00.

Отметим, что сезон УПЛ был приостановлен 24-го февраля, когда россия вторглась в Украину.

В нынешней турнирной таблице УПЛ «Шахтер» опережает «Динамо» на 2 очка.

Петр Приходько
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Шахтер Донецк Динамо Киев

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