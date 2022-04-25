Бывший легионер «Динамо» поддержал Украину в матче чемпионата Испании
Завтра УПЛ проведет собрание по поводу судьбы нынешнего сезона
Ключевой вопрос – незавершенный чемпионат
Фото: ФК Динамо
Во вторник, 26-го апреля, УПЛ проведет собрание всех клубов по поводу незавершенного сезона 2021/22. Это вопрос будет ключевым на собрании.
Мероприятие пройдет в онлайн-формате, начало – в 12:00.
Отметим, что сезон УПЛ был приостановлен 24-го февраля, когда россия вторглась в Украину.
В нынешней турнирной таблице УПЛ «Шахтер» опережает «Динамо» на 2 очка.