Заявка збірної України на матч проти «Боруссії» Менхенгладбах. Один гравець в неї не потрапив
Визначилася заявка збірної України на матч проти «Боруссії» Менхенгладбах, котрий пройде в рамках підготовки до зустрічі з Шотландією в плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу.
Віктор Циганков і Олексій Гуцуляк через пошкодження навіть не приїхали разом з командою до Німеччини. Серед тих гравців, що були в складі нашої делегації, в заявку не потрапив лише воротар Анатолій Трубін.
Офіційна заявка:
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Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Андрій Пятов, 23. Дмитро Різник.
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Захисники: 2. Валерій Бондар, 3. Олександр Сирота, 4. Денис Попов, 13. Ілля Забарний, 15. Юхим Конопля, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко.
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Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 8. Олександр Піхальонок, 9. Сергій Булеца, 10. Микола Шапаренко, 14. Віталій Буяльський, 17. Михайло Мудрик, 19. Денис Гармаш.
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Нападники: 7. Артем Довбик, 11. Артем Бєсєдін.
Безкоштовна відео трансляція матчу Україна – Боруссія Менхенгладбах.
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