Збірна спортивних журналістів України АСЖУ здобула бронзу на міжнародному турнірі

Українська команда успішно виступила на турнірі в Тбілісі

Збірна спортивних журналістів України / фото - АСЖУ

Збірна спортивних журналістів України АСЖУ успішно виступила на міжнародному медіа-турнірі пам’яті відомого грузинського коментатора Коте Махарадзе.

У змаганнях, що відбулися 28-31 жовтня у Тбілісі, взяли участь вісім команд спортивних медіа із семи країн – Грузії, Вірменії, Литви, Азербайджану, Молдови, Казахстану та України. До слова, у турнірі виступали одразу дві українські команди – крім медіа-збірної, також команда одеських спортивних журналістів.

Збірна АСЖУ, в складі якої виступав представник телеканалу XSPORT Дмитро Стасюк, впевнено виграла свою групу, обігравши азербайджанських (4:2) та литовських (3:1) колег та розійшовшись миром із молдованами (0:0). У півфіналі за рівної гри українці поступилися команді Вірменії – 3:4, зате у бронзовому фіналі здолали грузинських друзів – 5:4.

На рахунку Дмитра Стасюка – один забитий м’яч та дві гольові передачі.



Переможцем же турніру стали журналісти Молдови, які у вирішальному матчі перемогли вірмен – 4:1.

Крім командного, синьо-жовті здобули ще й індивідуальний приз: нападника збірної спортивних журналістів України Євгена Кузьменка (телеканал «Футбол») було визнано найкращим гравцем турніру!

Чудова організація завдяки зусиллям грузинських колег – президента Асоціації спортивних журналістів Грузії Міхеїла Абаїшвілі та медіа-офіцера УЄФА Мамуки Кварацхелії – дала можливість медіа і позмагатися, і поспілкуватися на близькі професійні теми. Саме спілкування й обмін емоціями та думками стали найбільшим надбанням цієї зустрічі, адже за умов карантину майже всі контакти звелися до онлайну.