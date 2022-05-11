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Збірна України може провести спаринг проти команди Серії А і двох африканських збірних

Команда Олександра Петракова готується до плей-офф відбору на чемпіонат світу
Футбол Сборная Украины
14:05
Збірна України може провести спаринг проти команди Серії А і двох африканських збірних
Фото - УАФ

Збірна України отримала ще одного спаринг-партнера в рамках підготовки до плей-офф відбору на чемпіонат світу.

За інформацією «ТаТоТаке», 17 травня команда Олександра Петракова зустрінеться з «Емполі», що двічі в сезоні обіграв «Наполі», а також переміг «Ювентус» і за два тури до кінця сезону посідає 14-те місце у Серії А.

Та, що цікаво, на 18 травня у збірної України запланований матч проти хорватської «Рієки». Тобто дві гри два дні поспіль.

Також повідомляється, що до гри проти Шотландії в рамках кваліфікації на ЧС українці проведуть ще два контрольні матчі. Ігор Бурбас пише, що ними мають стати дві африканські збірні: 22-го та 26-го травня. Проте плани можуть корегуватися.

Нагадаємо, сьогодні, 11 травня наша національна команда проведе свій перший матч після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Безкоштовна трансляція матчу Україна – Боруссія Менхенгладбах. Початок о 21:45 11 травня.

Сергей Лукьяненко
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