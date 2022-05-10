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Збірна України презентувала нову форму на найближчі матчі

Команда Петракова проведе кілька товариських ігор перед Шотландією
Футбол Сборная Украины
11:31
Збірна України презентувала нову форму на найближчі матчі
Фото: УНІАН

Збірна України презентувала нову форму, в якій команда гратиме у найближчих товариських матчах.

Зауважимо, що номери гравців викарбувані з назв українських міст, що найбільше страждають від російської агресії.

В цій екіпіровці команда Олександра Петракова зіграє уже завтра против «Борусії» з Менхенгладбаха.

Петр Приходько
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