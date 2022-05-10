Помер 11-разовий призер Паралімпійських ігор з України
Збірна України презентувала нову форму на найближчі матчі
Команда Петракова проведе кілька товариських ігор перед Шотландією
11:31
Фото: УНІАН
Збірна України презентувала нову форму, в якій команда гратиме у найближчих товариських матчах.
Зауважимо, що номери гравців викарбувані з назв українських міст, що найбільше страждають від російської агресії.
В цій екіпіровці команда Олександра Петракова зіграє уже завтра против «Борусії» з Менхенгладбаха.
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