Петраков оголосив список легіонерів, які викликані до збірної України
Збірна України U-21 у відборі на чемпіонат Європи зіграє домашні матчі в Стамбулі
Команда Ротаня зустрінеться з Північною Македонією та Францією
18:21
Стадіон «Есеньюрт Неджмі Кадиоглу» / Фото - УАФУАФ офіційно затвердила остаточне місце проведення домашніх матчів збірної України U-21 у відборі на молодіжний чемпіонат Європи, який відбудеться у 2023 році в Румунії та Грузії. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
Влітку підопічні Руслана Ротаня зіграють чотири поєдинки. 1 червня українці в гостях зустрінуться з Фарерськими островами, а 12 червня відправляться до Вірменії на матч з тамтешньою збірною.
Домашні зустрічі збірної пройдуть в Туреччині, а саме в Стамбулі. На стадіоні «Есеньюрт Неджмі Кадиоглу», що вміщує 4500 глядачів, українська команда прийматиме Північну Македонію (5 червня) та Францію (9 червня).
Нагадаємо, збірна України U-21 посідає другий рядок в квартеті. Відставання від французів – 6 очок, але команда Ротаня зіграла на матч менше.
Напередодні головний тренер збірної України Олександр Петраков оголосив список легіонерів, які викликані до національної команди для підготовки до матчу з Шотландією у рамках відбору на ЧС-2022.
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