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Збірна України відправилась у Словенію

Синьо-жовті починають підготовку до стикового матчу ЧС-2022
Футбол Сборная Украины
22:06
Збірна України відправилась у Словенію
Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко в Facebook повідомив, що збірна України виїхала в Словенію, де пройде тренувальний збір перед стиковим матчем чемпіонату світу-2022 проти Шотландії.

«В Ужгороді провели збірну України до Словенії, де команда Олександра Петракова проводитиме тренувальний збір і готуватиметься до плей-оф ЧС-2022. Радий, що встиг повернутися до їх від’їзду з іншого кінця країни, зі сходу, де ще вчора, біля Краматорська, зустрічався з воїнами, які захищають Україну на передовій. Особисто передав збірній від хоробрих бійців вітання і підтримку в майбутніх поєдинках.

І в Краматорську, і в Тростянці, і в місті-герої Охтирці, і в Одесі, і в Харкові, і в місті-герої Миколаєві і в багатьох інших містах, в яких встиг побувати з початку повномасштабної війни, всюди наші воїни просили передати збірній свій неймовірний бойовий дух і заряд на принциповий плей-оф до ЧС-2022. З великою приємністю так і зробив. Тому у всіх членів збірної команди сьогодні настрій бойовий! Всі чудово розуміють важливість цього НТЗ та майбутньої  боротьби за путівку до фінальної частини світової першості.

Перед цим збірна зіграє кілька контрольних поєдинків. Ще раз дякуємо словенським колегам за надану синьо-жовтим для НТЗ базу своєї національної збірної та особисто президенту УЄФА Александеру Чеферіну за сприяння у вирішенні цього питання!

Гарним знаком до від’їзду збірної вважаю прекрасне цвітіння сакури в Ужгороді, де ми проводжали команду. А ще таким гарним знаком є неймовірна кількість українських лелек, які з весною повернулися в нашу країну і яких ми зустрічали по всій території нашої найкращої батьківщини! Бажаємо команді Олександра Петракова вдалої підготовки! За вас вболіває вся Україна! Слава Героям! Слава Україні!».

Нагадаємо, матч України проти Шотландії відбудеться 1 червня. Якщо Україна переможе, то 5 червня зіграє проти Уельсу.

Збірна України у травні зіграє благодійний матч з клубом Бундесліги.


Карен Агабекян
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Андрей Павелко сборная Украины (футбол)

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