Збірна України відправилась у Словенію

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко в Facebook повідомив, що збірна України виїхала в Словенію, де пройде тренувальний збір перед стиковим матчем чемпіонату світу-2022 проти Шотландії.



І в Краматорську, і в Тростянці, і в місті-герої Охтирці, і в Одесі, і в Харкові, і в місті-герої Миколаєві і в багатьох інших містах, в яких встиг побувати з початку повномасштабної війни, всюди наші воїни просили передати збірній свій неймовірний бойовий дух і заряд на принциповий плей-оф до ЧС-2022. З великою приємністю так і зробив. Тому у всіх членів збірної команди сьогодні настрій бойовий! Всі чудово розуміють важливість цього НТЗ та майбутньої боротьби за путівку до фінальної частини світової першості.

Перед цим збірна зіграє кілька контрольних поєдинків. Ще раз дякуємо словенським колегам за надану синьо-жовтим для НТЗ базу своєї національної збірної та особисто президенту УЄФА Александеру Чеферіну за сприяння у вирішенні цього питання!

Гарним знаком до від’їзду збірної вважаю прекрасне цвітіння сакури в Ужгороді, де ми проводжали команду. А ще таким гарним знаком є неймовірна кількість українських лелек, які з весною повернулися в нашу країну і яких ми зустрічали по всій території нашої найкращої батьківщини! Бажаємо команді Олександра Петракова вдалої підготовки! За вас вболіває вся Україна! Слава Героям! Слава Україні!».