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Збірна України з футболу – чемпіон Дефліміади

У фіналі здолали Францію
Футбол Сборная Украины
22:57
Збірна України з футболу – чемпіон Дефліміади
Фото: УАФ

Збірна України з футболу стала переможцем Дефлімпіади.

У фіналі наша команда здолала збірну Франції (1:0).

Зауважимо, що це друге золото в історії футбольної збірної України на Дефлімпаді.

У складі дефлімпійської збірної України з футболу виступали: Сергій Баєв, Дмитро Бєлоусов, Вячеслав Брагін, Олександр Верещака, Максим Водолага, Костянтин Войченко, Дмитро Доценко, Ярослав Котляров, Олександр Оленич, Михайло Полянський, Віктор Пустовіт, Ігор Реутов, Володимир Рій, Іван Рудзевич, Сене Рогер Амаду, Ниїе Абдоуліе, Богдан Мишенко, Роман Стрийський, Шалва Мчедлішвілі, Дмитро Українець. Тренери — Олександр Верещака та Віктор Козін.

Петр Приходько
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