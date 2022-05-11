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Збірна України з футболу переграла Італію і вийшла до півфіналу Дефлімпійських ігор-2021
Наступний матч турніру команда проведе 12 травня
22:17
Збірна України на Дефлімпійських іграх-2021 / Фото - УАФЗбірна України з футболу дійшла до півфіналу Дефлімпійських ігор у Бразилії.
В 1/4 фіналу українці мінімально переграли команду Італії з рахунком 2:1.
Дефлімпійські ігри. Футбол. Чвертьфінал
Україна – Італія 2:1
Голи: Мишенко, Мчедлішвілі – Сігна (11)
У півфіналі українська команда зіграє зі збірною Туреччини. Матч відбудеться 12 травня.
Нагадаємо, сьогодні, 11 травня національна команда України проведить свій перший матч після початку повномасштабного вторгнення росії.
Безкоштовна трансляція матчу Україна – Боруссія Менхенгладбах. Початок – о 21:45.
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