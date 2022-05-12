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Футзал. Товарищеский матч. Испания - Украина

Збірна України завдяки голам дебютантів Мудрика та Піхальонка переграла гладбахську «Боруссію»

Команда Петракова зіграла перший матч у 2022 році
Футбол Сборная Украины
07:24
Збірна України завдяки голам дебютантів Мудрика та Піхальонка переграла гладбахську «Боруссію»
«Боруссія» Менхенгладбах – Збірна України / Фото - УАФ
У Німеччині на стадіоні «Боруссія Парк» завершився товариський матч за участю менхенгладбаської «Боруссії» та збірної України, в якому перемогу одержали підопічні Олександра Петракова.

В складі гостей відзначились дебютанти команди – Михайло Мудрик та Олександр Піхальонок.

Кошти, які були зібрані від продажу квитків, підуть на допомогу Україні.
Товариський матч

«Боруссія» Менхенгладбах – Збірна України 1:2 

Голи: Носс, 14 – Мудрик, 9, Піхальонок, 82

«Боруссія»: Зоммер, Фрідріх, Херрманн, Штіндль, Плеа, Хофманн, Гінтер, Скаллі, Ельведі, Носс, Райтц

Збірна України: Бущан (Різник. 46), Конопля (Попов, 46), Забарний, Матвієнко, Караваєв, Сидорчук, Степаненко (Піхальонок, 75), Мудрик (Булеца, 69), Шапаренко (Сирота, 79) Буяльський (Бондар, 46), Бєсєдін (Гармаш, 69)

Владимир Кириченко
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