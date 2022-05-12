Бєсєдін, Конопля та Мудрик в стартовому складі збірної України на матч з «Боруссією» Менхенгладбах
Збірна України завдяки голам дебютантів Мудрика та Піхальонка переграла гладбахську «Боруссію»
Команда Петракова зіграла перший матч у 2022 році
07:24
«Боруссія» Менхенгладбах – Збірна України / Фото - УАФУ Німеччині на стадіоні «Боруссія Парк» завершився товариський матч за участю менхенгладбаської «Боруссії» та збірної України, в якому перемогу одержали підопічні Олександра Петракова.
В складі гостей відзначились дебютанти команди – Михайло Мудрик та Олександр Піхальонок.
Кошти, які були зібрані від продажу квитків, підуть на допомогу Україні.
Товариський матч
«Боруссія» Менхенгладбах – Збірна України 1:2
Голи: Носс, 14 – Мудрик, 9, Піхальонок, 82
«Боруссія»: Зоммер, Фрідріх, Херрманн, Штіндль, Плеа, Хофманн, Гінтер, Скаллі, Ельведі, Носс, Райтц
Збірна України: Бущан (Різник. 46), Конопля (Попов, 46), Забарний, Матвієнко, Караваєв, Сидорчук, Степаненко (Піхальонок, 75), Мудрик (Булеца, 69), Шапаренко (Сирота, 79) Буяльський (Бондар, 46), Бєсєдін (Гармаш, 69)
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