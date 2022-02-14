Зеедорф может стать спортивным директором «Аякса»

Место после увольнения Оверманса все еще вакантное

Фото: football-italia

«Аякс» рассматривает экс-игрока клуба Кларенса Зеедорфа на роль спортивного директора.

Место оказалось вакантным после увольнения Марка Оверманса. Он был уволен за флирт с сотрудницами клуба.

Зеедорф хорошо знаком с гендиректором «Аякса» Эдвином ван дер Саром. Экс-вратарь хочет убедить руководство назначить именно своего товарища, сообщает De Telegraf.

Кларес находится без работы после увольнения из сборной Камеруна в 2019-м году.