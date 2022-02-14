Оверманс уволен из «Аякса» за флирт с женщинами-коллегами
Зеедорф может стать спортивным директором «Аякса»
Место после увольнения Оверманса все еще вакантное
Фото: football-italia
«Аякс» рассматривает экс-игрока клуба Кларенса Зеедорфа на роль спортивного директора.
Место оказалось вакантным после увольнения Марка Оверманса. Он был уволен за флирт с сотрудницами клуба.
Зеедорф хорошо знаком с гендиректором «Аякса» Эдвином ван дер Саром. Экс-вратарь хочет убедить руководство назначить именно своего товарища, сообщает De Telegraf.
Кларес находится без работы после увольнения из сборной Камеруна в 2019-м году.
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