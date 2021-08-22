Зеленский присвоил Блохину звание «национальной легенды Украины»

Президент почтил именитого игрока и тренера

Олег Блохин / фото - FootBoom

Президент Украины Владимир Зеленский вручил награды «Национальная легенда Украины» семерым людям, сообщает официальная страница Офиса президента в Facebook.

Награду получил бывший игрок и тренер сборной Украины Олег Блохин.

Помимо экс-футболиста премию получили такие деятели культуры, как Юрий Рыбчинский, Иван Марчук, София Ротару, Мирослав Вантух и Елена Потапова.

Блохин известен как один из трех украинских футболистов, стававших обладателями Золотого мяча. Бывший форвард получил престижный приз в 1975 году.

Украинец провел 19 лет в составе киевского «Динамо», 7 раз выиграв с ними чемпионат СССР, 5 раз – Кубок СССР, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка UEFA.

В качестве тренера Блохин возглавлял сборную Украины в 2011-12 годах, а также был наставником «Динамо» с 2012 по 2014 года.

Напомним, Блохин мог стать тренером сборной Украины в тандеме с другим экс-наставником национальной команды.