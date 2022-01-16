У «Дженоа» и Шевченко возникли разногласия перед увольнением
Зеленский - Шевченко: «Возвращайся работать домой»
Тренера уволили из «Дженоа»
15 января 23:28
Фото: УАФПрезидент Украины Владимир Зеленский в своем Facebook поддержал экс-тренера «Дженоа» Андрея Шевченко, которого накануне уволили из клуба.
Президент призвал тренера вновь тренировать в Украине.
«Андрей Николаевич, Шева.
Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под твоим руководством.
Поэтому пусть это будет только первый клубный блин комом в начале большой карьеры великого тренера.
Верим – не сломаешься, знаем, что станешь еще лучше.
И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой».
Шевченко проработал в «Дженоа» около двух месяцев. Под его руководством команда ни разу не выиграла в Серии А.