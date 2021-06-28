Зеленский: «Верим, что Швеция в третий раз покажет, как сильно любит Украину»

Президент государства – о матче 1/8 финала Евро-2020

Владимир Зеленский / Фото - Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предстоящий матч сборной страны в 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Встреча состоится 29 июня в Глазго.

Хочу еще раз поблагодарить наших шведских партнеров. За последний месяц, учитывая Евро-2020, Швеция уже второй раз показывает, что является нашим большим другом. И мы верим, что и завтра она в третий раз покажет, как сильно любит Украину. На самом деле я шучу, пусть завтра победит сильнейший. А кто сильнее – мы с вами знаем.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Швеция – Украина онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.