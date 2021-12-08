«Зенит» на 94-й минуте спас ничью в матче с «Челси», «Ювентус» одолел «Мальме» и занял 1-е место в группе

Результаты последнего тура ЛЧ в группе Н

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Вашему вниманию результаты последнего 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов в группе Н. Отметим, что «Ювентус» в последний момент опередил «Челси» и занял 1-е место в группе, так как команда Тухеля потеряла победу в игре с «Зенитом». «Ювентус» выходит в плей-офф ЛЧ с 1-го места, «Челси» – со 2-го, «Зенит» отправился в Лигу Европы, а «Мальме» покидает еврокубки.

«Зенит» – «Челси» 3:3

Голы: Клаудиньо, 38, Азмун, 41, Оздоев, 90+4 - Вернер, 2, 85, Лукаку, 62

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий (Круговой, 66), Дуглас Сантос, Кузяев (Оздоев, 79), Барриос, Вендел (Мостовой, 51), Малком (Ерохин, 79), Азмун (Дзюба, 79), Клаудиньо.

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Сарр, Джеймс, Сауль (Алонсо, 75), Баркли (Зиеш, 65), Маунт, Хадсон-Одои (Пулишич, 65), Лукаку (Хавертц, 75), Вернер.

Предупреждения: Хадсон-Одои (37), Ловрен (60).

«Ювентус» – «Мальме» 1:0

Гол: Кин, 18

«Ювентус»: Перин, де Винтер (Де Шильо, 71), Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро, Рабьо, Бентанкур (Миретти, 90), Артур, Дибала (Мората, 46), Бернардески (Куадрадо, 82), Кин (Да Грака, 90).

«Мальме»: Диавара, Мойсандер, Нильсен, Ахмедходжич, Ольссон, Ракип (Пенья, 30), Бирманчевич, Кристиансен, Инносент (Налич, 89), Бергет, Чолак (Абубакари, 78).

Предупреждения: Чолак (49), Инносент (69), Пенья (80), Рабьо (90).