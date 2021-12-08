Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняСтарт дан! «Донбасс» добыл уверенную победу над «Краматорском» в первом матче Суперлиги
матч-центр : Футбол
Вчера 8
Сейчас 5
Сегодня 8
Завтра 1
Футбол (8 событий из 8) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 ПСЖ - Брюгге 4:1 Окончен
19:45 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Окончен
22:00 Милан - Ливерпуль 1:2 Окончен
22:00 Порту - Атлетико 1:3 Окончен
22:00 Аякс - Спортинг 4:2 Окончен
22:00 Боруссия Дортмунд - Бешикташ 5:0 Окончен
22:00 Шахтер - Шериф 1:1 Окончен
22:00 Реал - Интер 2:0 Окончен
Футбол (5 событий из 5) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Бавария - Барселона 0:0 1-й тайм
22:00 Бенфика - Динамо 0:0 1-й тайм
22:00 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:0 1-й тайм
22:00 Ред Булл Зальцбург - Севилья 0:0 1-й тайм
22:00 Вольфсбург - Лилль 0:1 1-й тайм
Футбол (8 событий из 8) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Ювентус - Мальме 1:0 Окончен
19:45 Зенит - Челси 3:3 Окончен
22:00 Бавария - Барселона 0:0 1-й тайм
22:00 Бенфика - Динамо 0:0 1-й тайм
22:00 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:0 1-й тайм
22:00 Ред Булл Зальцбург - Севилья 0:0 1-й тайм
22:00 Вольфсбург - Лилль 0:1 1-й тайм
22:20 Аталанта - Вильярреал -:- Запланирован
Футбол (1 событие из 32) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Заря - Бодо/Глимт -:- Запланирован

«Зенит» на 94-й минуте спас ничью в матче с «Челси», «Ювентус» одолел «Мальме» и занял 1-е место в группе

Результаты последнего тура ЛЧ в группе Н
Футбол Лига чемпионов UEFA
21:53
«Зенит» на 94-й минуте спас ничью в матче с «Челси», «Ювентус» одолел «Мальме» и занял 1-е место в группе
Фото: Getty Images

Вашему вниманию результаты последнего 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов в группе Н. Отметим, что «Ювентус» в последний момент опередил «Челси» и занял 1-е место в группе, так как команда Тухеля потеряла победу в игре с «Зенитом». «Ювентус» выходит в плей-офф ЛЧ с 1-го места, «Челси» – со 2-го, «Зенит» отправился в Лигу Европы, а «Мальме» покидает еврокубки.

«Зенит» – «Челси» 3:3

Голы: Клаудиньо, 38, Азмун, 41, Оздоев, 90+4 - Вернер, 2, 85, Лукаку, 62

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий (Круговой, 66), Дуглас Сантос, Кузяев (Оздоев, 79), Барриос, Вендел (Мостовой, 51), Малком (Ерохин, 79), Азмун (Дзюба, 79), Клаудиньо.

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Сарр, Джеймс, Сауль (Алонсо, 75), Баркли (Зиеш, 65), Маунт, Хадсон-Одои (Пулишич, 65), Лукаку (Хавертц, 75), Вернер.

Предупреждения: Хадсон-Одои (37), Ловрен (60).

«Ювентус» – «Мальме» 1:0

Гол: Кин, 18

«Ювентус»: Перин, де Винтер (Де Шильо, 71), Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро, Рабьо, Бентанкур (Миретти, 90), Артур, Дибала (Мората, 46), Бернардески (Куадрадо, 82), Кин (Да Грака, 90).

«Мальме»: Диавара, Мойсандер, Нильсен, Ахмедходжич, Ольссон, Ракип (Пенья, 30), Бирманчевич, Кристиансен, Инносент (Налич, 89), Бергет, Чолак (Абубакари, 78).

Предупреждения: Чолак (49), Инносент (69), Пенья (80), Рабьо (90).

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Челси Зенит Мальме Ювентус

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Защитник «Фенербахче» перейдет в «Челси» зимой
Защитник «Фенербахче» перейдет в «Челси» зимой
Футбол Премьер-Лига (Англия)
7 декабря 09:10
«Дженоа» Шевченко ни разу за матч не пробила по воротам «Ювентуса»
«Дженоа» Шевченко ни разу за матч не пробила по воротам «Ювентуса»
Футбол Серия А (Италия)
6 декабря 15:05
В «Ювентусе» новый скандал? Аллегри повздорил с Моратой и прокомментировал поведение форварда
В «Ювентусе» новый скандал? Аллегри повздорил с Моратой и прокомментировал поведение форварда
Футбол Серия А (Италия)
6 декабря 13:42
«Дженоа» при Шевченко нанес лишь 9 ударов в створ ворот соперников за 4 матча
«Дженоа» при Шевченко нанес лишь 9 ударов в створ ворот соперников за 4 матча
Футбол Серия А (Италия)
6 декабря 11:50
Аллегри: «Ювентус» – худшая команда в Серии А по реализации моментов»
Аллегри: «Ювентус» – худшая команда в Серии А по реализации моментов»
Футбол Серия А (Италия)
6 декабря 10:59
«Дженоа» до сих пор не забил при Шевченко, а против «Ювентуса» и вовсе не бил по воротам. Но не ругайте тренера, он – заложник ситуации
Послесловие
«Дженоа» до сих пор не забил при Шевченко, а против «Ювентуса» и вовсе не бил по воротам. Но не ругайте тренера, он – заложник ситуации
Футбол Серия А (Италия)
6 декабря 09:38

Новости: Футбол

Лига чемпионов. «Бенфика» – «Динамо». Онлайн трансляция
LIVE Лига чемпионов. «Бенфика» – «Динамо». Онлайн трансляция
Лига чемпионов UEFA
22:13
«Зенит» на 94-й минуте спас ничью в матче с «Челси», «Ювентус» одолел «Мальме» и занял 1-е место в группе
«Зенит» на 94-й минуте спас ничью в матче с «Челси», «Ювентус» одолел «Мальме» и занял 1-е место в группе
Лига чемпионов UEFA
21:53
Палкин: «Уверен, что Мораес поможет нам во второй части сезона»
Палкин: «Уверен, что Мораес поможет нам во второй части сезона»
Украинская Премьер-лига
21:39
Пике объяснил, почему «Бавария» сейчас успешнее «Барселоны»
Пике объяснил, почему «Бавария» сейчас успешнее «Барселоны»
Лига чемпионов UEFA
21:31
Гармаш и Яремчук выйдут на поле с первых минут матча «Бенфика» – «Динамо»
Гармаш и Яремчук выйдут на поле с первых минут матча «Бенфика» – «Динамо»
Лига чемпионов UEFA
20:54
Официально. «Шахтер» продлил контракт с Мораесом
Официально. «Шахтер» продлил контракт с Мораесом
Украинская Премьер-лига
20:46
Стала известна причина смерти известного украинского тренера Игоря Гамулы
Стала известна причина смерти известного украинского тренера Игоря Гамулы
В Европе
19:40
Легенда футбола Пеле снова госпитализирован
Легенда футбола Пеле снова госпитализирован
В мире
19:27
Загадочное сообщение в Twitter от «Шахтера». «Горняки» анонсировали трансфер?
Загадочное сообщение в Twitter от «Шахтера». «Горняки» анонсировали трансфер?
Украинская Премьер-лига
19:13
Все новости

Популярные новости

Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 09:24
2
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Бокс Профессиональный бокс
5 декабря 17:20
17
Хирн назвал сумму, за которую Джошуа готов отказаться от боя с Усиком
Хирн назвал сумму, за которую Джошуа готов отказаться от боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 15:38
10
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
7 декабря 10:34
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
7 декабря 10:37
4
В «Динамо» нашли замену для Луческу на случай его ухода в сборную Румынии
В «Динамо» нашли замену для Луческу на случай его ухода в сборную Румынии
Футбол Украинская Премьер-лига
2 декабря 12:27
2
Все новости

Анонсы

Вечер бокса Champion Boxing Promotion. Трансляция на XSPORT
WEB
Вечер бокса Champion Boxing Promotion. Трансляция на XSPORT
17:00
Лига чемпионов. «Бенфика» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Бенфика» – «Динамо». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Бавария» – «Барселона». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Бавария» – «Барселона». Онлайн трансляция
22:00
Лига конференций. «Заря» – «Буде-Глимт». Онлайн трансляция
WEB
Лига конференций. «Заря» – «Буде-Глимт». Онлайн трансляция
9 декабря 19:45
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
10 декабря 20:40
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
11 декабря 14:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
11 декабря 15:50
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
11 декабря 18:45
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
11 декабря 23:00
Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
WEB
Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
12 декабря 04:30
Чарльз Оливейра – Дастин Порье. Онлайн трансляция
WEB
Чарльз Оливейра – Дастин Порье. Онлайн трансляция
12 декабря 05:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
WEB
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
TV
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
12 декабря 14:55
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
12 декабря 19:40
Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
12 декабря 22:00