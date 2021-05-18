Фонсека может возглавить российский клуб
«Зенит» опроверг интерес к Фонсеке
Португальца не будет в России
18 мая 10:26
Фото: AS Roma
Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека не возглавит «Зенит».
Сообщалось, что питерский клуб контактировал с португальским тренером. Кроме питерцев им также интересовались «Тоттенхэм» и «Бенфика».
Впрочем, в «Зените» сообщили, что информация является ложной. В клубе не будут менять тренера.
На данный момент «Зенит» тренирует Сергей Семак, который привел команду к победе в чемпионате России в этом сезоне.
Фонсека покинет «Рому» в конце сезона и пока нет конкретики о его следующей команде.
Фонсекой также интересовался «Спартак».
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