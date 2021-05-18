«Зенит» опроверг интерес к Фонсеке

Португальца не будет в России

Фото: AS Roma

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека не возглавит «Зенит».

Сообщалось, что питерский клуб контактировал с португальским тренером. Кроме питерцев им также интересовались «Тоттенхэм» и «Бенфика».

Впрочем, в «Зените» сообщили, что информация является ложной. В клубе не будут менять тренера.

На данный момент «Зенит» тренирует Сергей Семак, который привел команду к победе в чемпионате России в этом сезоне.

Фонсека покинет «Рому» в конце сезона и пока нет конкретики о его следующей команде.

Фонсекой также интересовался «Спартак».