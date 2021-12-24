«Зенит» подпишет французского защитника, если не сможет продлить контракт с Ракицким

Соглашение с украинцем завершается в конце сезона

Фото: ФК Зенит

«Зенит» начал поиски нового защитника из-за ситуации с контрактом Ярослава Ракицкого.

Соглашение с украинцем завершается в конце сезона. Стороны пока не обсуждали новый контракт.

На его место уже видят защитника ПСВ Оливье Боскальи. На его счету три мяча в 17 матчах чемпионата Нидерландов.

Сообщалось, что Ярослав может рассмотреть уход из «Зенита», если не сможет договориться о продлении соглашения. Украинец является ключевым игроком чемпиона России.