Стало известно о планах «Зенита» на Ракицкого
«Зенит» подпишет французского защитника, если не сможет продлить контракт с Ракицким
Соглашение с украинцем завершается в конце сезона
21:10
Фото: ФК Зенит
«Зенит» начал поиски нового защитника из-за ситуации с контрактом Ярослава Ракицкого.
Соглашение с украинцем завершается в конце сезона. Стороны пока не обсуждали новый контракт.
На его место уже видят защитника ПСВ Оливье Боскальи. На его счету три мяча в 17 матчах чемпионата Нидерландов.
Сообщалось, что Ярослав может рассмотреть уход из «Зенита», если не сможет договориться о продлении соглашения. Украинец является ключевым игроком чемпиона России.
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