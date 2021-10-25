«Зенит» Ракицкого разгромил «Спартак, забив им семь мячей
«Зенит» в матче 12 тура чемпионата России обыграл «Спартак»
Питерский клуб разнес своего принципиального соперника. Команда забила семь мячей в ворота москвичей.
Сердар Азмун и Андрей Мостовой отметились дублями. За «Спартак» единственный мяч забил Промес. Ярослав Ракицкий отыграл 76 минут.
«Зенит» – «Спартак» 7:1
Голы: Азмун, 19, 39, Клаудиньо, 28, Мостовой, 45, 56, Дзюба, 80, Ерохин, 89 – Промес, 53
«Зенит»: Крицюк, Ловрен, Чистяков, Ракицкий (Дзюба, 75), Караваев, Барриос (Кравцов, 83), Вендел, Дуглас Сантос (Круговой, 13), Азмун, Клаудиньо (Ерохин, 83), Мостовой (Сутормин, 75).
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Кофрие, Джикия, Мозес (Ломовицкий, 72), Зобнин (Хендрикс, 46), Литвинов, Айртон, Ларссон (Игнатов, 46), Соболев, Промес (Бакаев, 72).