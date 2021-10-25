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«Зенит» Ракицкого разгромил «Спартак, забив им семь мячей

Москвичи ответили лишь одним голом
Футбол В Европе
07:50
«Зенит» Ракицкого разгромил «Спартак, забив им семь мячей
Фото: РИА Новости

«Зенит» в матче 12 тура чемпионата России обыграл «Спартак»

Питерский клуб разнес своего принципиального соперника. Команда забила семь мячей в ворота москвичей.

Сердар Азмун и Андрей Мостовой отметились дублями. За «Спартак» единственный мяч забил Промес. Ярослав Ракицкий отыграл 76 минут.

«Зенит» – «Спартак» 7:1

Голы: Азмун, 19, 39, Клаудиньо, 28, Мостовой, 45, 56, Дзюба, 80, Ерохин, 89 – Промес, 53

«Зенит»: Крицюк, Ловрен, Чистяков, Ракицкий (Дзюба, 75), Караваев, Барриос (Кравцов, 83), Вендел, Дуглас Сантос (Круговой, 13), Азмун, Клаудиньо (Ерохин, 83), Мостовой (Сутормин, 75).

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Кофрие, Джикия, Мозес (Ломовицкий, 72), Зобнин (Хендрикс, 46), Литвинов, Айртон, Ларссон (Игнатов, 46), Соболев, Промес (Бакаев, 72).

Андрей Усмонов
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