«Зенит» сделал предложение Видалю

«Интер» хочет продать чилийца

Фото: Sky Sport Italia

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль покинет клуб летом.

Миланский клуб заинтересован в его продаже. 34-летний игрок имеет контракт еще на два года с клубом.

Предложение Видалю сделал питерский «Зенит». Российский клуб готов платить 4 миллиона евро игроку сборной Чили, сообщает InterLive.

Видаль хочет играть в Лиге чемпионов и остаться в Европе. Пока он не решил свое будущее.

Также в нем заинтересован «Марсель».