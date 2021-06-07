Президент «Интера»: «У нас с Конте были разные взгляды на команду»
«Зенит» сделал предложение Видалю
«Интер» хочет продать чилийца
21:27
Фото: Sky Sport Italia
Полузащитник «Интера» Артуро Видаль покинет клуб летом.
Миланский клуб заинтересован в его продаже. 34-летний игрок имеет контракт еще на два года с клубом.
Предложение Видалю сделал питерский «Зенит». Российский клуб готов платить 4 миллиона евро игроку сборной Чили, сообщает InterLive.
Видаль хочет играть в Лиге чемпионов и остаться в Европе. Пока он не решил свое будущее.
Также в нем заинтересован «Марсель».
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