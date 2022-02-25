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«Зенит» вылетел из Лиги Европы от «Бетиса»

Ответный матч завершился вничью
Футбол Лига Европы UEFA
07:45
«Зенит» вылетел из Лиги Европы от «Бетиса»
Фото: twitter.com/RealBetis

«Бетис» в ответном матче плей-офф Лиги Европы сумел пройти «Зенит».

Игра завершилась вничью. Ни одной из команд не удалось забить. Россияне отличились в конце встречи, но гол был забит с нарушением правил и мяч был отменен после просмотра VAR.

В итоге, «Бетис» прошел в следующий раунд.

Лига Европы. Плей-офф:

«Бетис» – «Зенит» 0:0

«Бетис»: Руй Силва, Бельерин, Песселья, Эдгар Гонсалес, Морено, Гуардадо (Тельо, 90), Каналес (Вильям Карвалью, 70), Родригес, Виллиан Жозе (Иглесиас, 83), Фекир (Хоакин, 83), Руибаль.

«Зенит»: Одоевский, Чистяков, Дуглас Сантос, Барриос, Круговой, Сутормин (Мостовой, 86), Клаудиньо, Вендел, Дзюба (Сергеев, 64), Малком, Юри Алберто (Ерохин, 84).

Андрей Усмонов
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