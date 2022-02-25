«Бетис» благодаря пенальти вырвал победу над «Мальоркой», оторвавшись от «Барселоны» и «Атлетико»
«Зенит» вылетел из Лиги Европы от «Бетиса»
Ответный матч завершился вничью
07:45
Фото: twitter.com/RealBetis
«Бетис» в ответном матче плей-офф Лиги Европы сумел пройти «Зенит».
Игра завершилась вничью. Ни одной из команд не удалось забить. Россияне отличились в конце встречи, но гол был забит с нарушением правил и мяч был отменен после просмотра VAR.
В итоге, «Бетис» прошел в следующий раунд.
Лига Европы. Плей-офф:
«Бетис» – «Зенит» 0:0
«Бетис»: Руй Силва, Бельерин, Песселья, Эдгар Гонсалес, Морено, Гуардадо (Тельо, 90), Каналес (Вильям Карвалью, 70), Родригес, Виллиан Жозе (Иглесиас, 83), Фекир (Хоакин, 83), Руибаль.
«Зенит»: Одоевский, Чистяков, Дуглас Сантос, Барриос, Круговой, Сутормин (Мостовой, 86), Клаудиньо, Вендел, Дзюба (Сергеев, 64), Малком, Юри Алберто (Ерохин, 84).