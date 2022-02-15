Жардим покинул саудовский клуб

Португалец проработал в команде полгода

Фото: Sky Sports

«Аль-Хиляль» объявил о расставании с главным тренером Леонарду Жардимом.

Стороны расторгли соглашение по взаимной договоренности, уточняет пресс-служба саудовского клуба. Он проработал в команде полгода.

Команда идет четвертой в таблице чемпионата Саудовской Аравии, уступая лидеру 17 очков, но имея три игры в запасе.

Есть вероятность, что он вернется в Европу.

Новым тренером «Аль-Хиляля» стал Рамон Диас, который уже работал с клубом в период с 2016 по 2018 год.