Бывший тренер «Монако» Жардим возглавил саудовский клуб
Жардим покинул саудовский клуб
Португалец проработал в команде полгода
Фото: Sky Sports
«Аль-Хиляль» объявил о расставании с главным тренером Леонарду Жардимом.
Стороны расторгли соглашение по взаимной договоренности, уточняет пресс-служба саудовского клуба. Он проработал в команде полгода.
Команда идет четвертой в таблице чемпионата Саудовской Аравии, уступая лидеру 17 очков, но имея три игры в запасе.
Есть вероятность, что он вернется в Европу.
Новым тренером «Аль-Хиляля» стал Рамон Диас, который уже работал с клубом в период с 2016 по 2018 год.
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