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Ждать еще долго. Названы сроки возвращения Траоре в общую группу «Шахтера»

Форвард «горняков» получил травму в матче Лиги чемпионов против «Интера»
Футбол Украинская Премьер-лига
20:40
Ждать еще долго. Названы сроки возвращения Траоре в общую группу «Шахтера»
Лассина Траоре / Фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался по поводу травмы нападающего Лассины Траоре. Также руководитель клуба рассказал о сроках восстановления футболиста.

Если говорить о Траоре, то практически с самого начала он почти в каждой игре забивал, для этого мы его и брали. К сожалению, потом случилась травма.

Когда это произошло, у меня не было настроения даже игру смотреть. Я сразу понял, что это очень серьезная травма, как позже выяснилось, он порвал все, что можно было порвать. Если бы можно было проиграть тот матч, но с Траоре все было бы хорошо, я бы однозначно выбрал такой вариант. Это страшная травма, и хочется пожелать Траоре только быстрейшего выздоровления.

Ему сделали две операции, восстановление идет нормальным ходом. В июне-июле мы ожидаем, что он вернется в общую группу, надеемся, так и произойдет, а случится это раньше – будет еще лучше.

Напомним, Траоре получил травму 28 сентября в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Интера» (0:0).

Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
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Лассина Траоре Шахтер Донецк Сергей Палкин травмы

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