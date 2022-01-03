Ждать еще долго. Названы сроки возвращения Траоре в общую группу «Шахтера»

Лассина Траоре / Фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался по поводу травмы нападающего Лассины Траоре. Также руководитель клуба рассказал о сроках восстановления футболиста.

Когда это произошло, у меня не было настроения даже игру смотреть. Я сразу понял, что это очень серьезная травма, как позже выяснилось, он порвал все, что можно было порвать. Если бы можно было проиграть тот матч, но с Траоре все было бы хорошо, я бы однозначно выбрал такой вариант. Это страшная травма, и хочется пожелать Траоре только быстрейшего выздоровления.

Ему сделали две операции, восстановление идет нормальным ходом. В июне-июле мы ожидаем, что он вернется в общую группу, надеемся, так и произойдет, а случится это раньше – будет еще лучше.