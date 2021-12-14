Ждем протестов от «Реала» и «Барселоны»? Ла Лига продала телевизионные права за 5 миллиардов евро

Сделка была заключена на 5 лет

фото - The Financial Express

Испанская Ла Лига объявила о продаже прав на трансляцию матчей телевещателям DAZN и Movistar, сообщает официальный сайт чемпионата.

Сделка была подписана на пять лет, за которые Ла Лига выручит 4 миллиарда 950 миллионов евро.

Боссы турнира считают эту сделку исторической и утверждают, что сумели сохранить доходы от трансляций, пока большинство других лиг несут убытки.

Правда, пока что неизвестно, как отреагируют на это соглашение главные клубы Примеры – «Реал» и «Барселона».

Ранее гранды протестовали против продажи прав инвестиционному фонду CVC на 50 лет. Каждый клуб могу получить по 270 миллионов евро, но эта ситуация привела к серьезному конфликту между президентом Ла Лиги Тебасом и главными командами чемпионата.