«Бетис» разгромил «Сосьедад» и обошел «Атлетико» в турнирной таблице Примеры
Ждем протестов от «Реала» и «Барселоны»? Ла Лига продала телевизионные права за 5 миллиардов евро
Сделка была заключена на 5 лет
14 декабря 08:25
фото - The Financial Express
Испанская Ла Лига объявила о продаже прав на трансляцию матчей телевещателям DAZN и Movistar, сообщает официальный сайт чемпионата.
Сделка была подписана на пять лет, за которые Ла Лига выручит 4 миллиарда 950 миллионов евро.
Боссы турнира считают эту сделку исторической и утверждают, что сумели сохранить доходы от трансляций, пока большинство других лиг несут убытки.
Правда, пока что неизвестно, как отреагируют на это соглашение главные клубы Примеры – «Реал» и «Барселона».
Ранее гранды протестовали против продажи прав инвестиционному фонду CVC на 50 лет. Каждый клуб могу получить по 270 миллионов евро, но эта ситуация привела к серьезному конфликту между президентом Ла Лиги Тебасом и главными командами чемпионата.
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