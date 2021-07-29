Романчук – после бронзы ОИ-2020: «Были надежды, что смогу улучшить олимпийский рекорд»
Ждем Супрягу в «Дженоа»? Итальянский клуб почти продал основного форварда
Шомуродов продолжит карьеру в «Роме»
11:25
Эльдор Шомуродов / Фото: Twitter
Форвард «Дженоа» Эльдор Шомуродов вскоре переберется в «Рому», сообщает журналист Джанлука ди Марцио в своем Twitter.
По его информации, «Рома» арендует нападающего с последующим правом выкупа за 16 миллионов евро. Контракт с Шомуродовым римский клуб подпишет до 2026 года.
Ранее сообщалось, что «Дженоа» подпишет Владислава Супрягу из «Динамо», если удастся продать Шомуродова в «Рому».