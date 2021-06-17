Железный человек в мире футбола. Эриксену имплантируют кардио-дефибрилятор

За здоровьем игрока следят лучшие врачи

Кристиан Эриксен / фото - CBS

Хавбеку миланского «Интера» и сборной Дании Кристиану Эриксену имплантируют кардиовертер-дефибрилятор после сердечного приступа. Об этом сообщает официальная страница сборной Дании в Twitter.

Врач датской сборной Мортен Боэсен заявил, что данная процедура необходима, что бы здоровье игрока было в безопасности.

Во время матча со сборной Финляндии Эриксен потерял сознание. Капитан датчан Симон Кьер сразу побежал к игроку, проверил не проглотил ли он свой язык и сделал партнеру непрямой массаж сердца. Игрока реанимировали на протяжении 10 минут, и вскоре он пришел в себя.

Позже обследования показали, что Кристиан пережил сердечный приступ.

Игрок согласился на установку имплантируемого кардиовертера-дефибрилятора – устройства, которое отвечает за устранение угрожающих жизни аритмий и предотвращение остановок сердца.

Напомним, футболист впервые после инцидента обратился к общественности.