Жена Малиновского: «Буффону повезло, что Русика поменяли»

Роксана Малиновская / Фото: Instagram

Жена хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского Роксана в своем Instagram прокомментировала поражение бергамасков от «Ювентуса» (1:2) в финале Кубка Италии.

Считаю, что все атакующие футболисты, которые вышли на поле для того чтобы увеличить шансы забить, не имели шансов забить из-за того, что у них не было такого хорошего ассистента, как Русик. Жалко, что он ушел рано. Я расстроилась, мы были так близки».