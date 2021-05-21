Малиновский – лучший игрок «Аталанты» в финале Кубка Италии по версии SofaScore
Жена Малиновского: «Буффону повезло, что Русика поменяли»
«Аталанта» уступила в финале Кубка Италии
10:49
Роксана Малиновская / Фото: Instagram
Жена хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского Роксана в своем Instagram прокомментировала поражение бергамасков от «Ювентуса» (1:2) в финале Кубка Италии.
«Мне, конечно же, очень обидно, что Русика поменяли. Слышала, что это был вроде как последний матч Буффона. Ему повезло, иначе мог бы получить еще один гол
Считаю, что все атакующие футболисты, которые вышли на поле для того чтобы увеличить шансы забить, не имели шансов забить из-за того, что у них не было такого хорошего ассистента, как Русик. Жалко, что он ушел рано. Я расстроилась, мы были так близки».
Малиновскому нужно уходить. С «Аталантой» украинец трофея не дождется.