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Жена Малиновского рассказал о походах к целителю в деревне под Одессой

Супруга футболиста верит в нетрадиционную медицину
Футбол Украинские легионеры
12:14
Жена Малиновского рассказал о походах к целителю в деревне под Одессой
Роксана и Руслан Малиновские / фото - Instagram

Роксана Малиновская, жена хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского рассказала на своей странице в Instagram о походах к целителю, проповедующем нетрадиционную медицину:

«Сегодня мы ездили к одному специалисту, вообще он мануальный терапевт, но, думаю, не только. Время приема две минуты, без слов, ему достаточно дотронуться, чтобы решить проблему. 

Я была у него последний раз года три назад. После этого моя проблема с поясницей ушла и даже во время беременности, с огромным животом не имела боли в спине!

Самое интересное, что платят все люди, сколько считают нужным, поэтому попасть может каждый и это удивительно в наши дни. Когда начался ковид, из города он перебрался в глухое село из Одессы, но все, кто его знают, даже сюда приезжают».

Напомним, Гасперини заблокировал трансфер конкурента Малиновского в «Дженоа».

Павел Харченко
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Руслан Малиновский Роксана Малиновская

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