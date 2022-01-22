Жена Малиновского рассказал о походах к целителю в деревне под Одессой

Роксана и Руслан Малиновские / фото - Instagram

Роксана Малиновская, жена хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского рассказала на своей странице в Instagram о походах к целителю, проповедующем нетрадиционную медицину:

Я была у него последний раз года три назад. После этого моя проблема с поясницей ушла и даже во время беременности, с огромным животом не имела боли в спине!

Самое интересное, что платят все люди, сколько считают нужным, поэтому попасть может каждый и это удивительно в наши дни. Когда начался ковид, из города он перебрался в глухое село из Одессы, но все, кто его знают, даже сюда приезжают».