Гасперини заблокировал трансфер конкурента Малиновского в «Дженоа»
Жена Малиновского рассказал о походах к целителю в деревне под Одессой
Супруга футболиста верит в нетрадиционную медицину
12:14
Роксана и Руслан Малиновские / фото - Instagram
Роксана Малиновская, жена хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского рассказала на своей странице в Instagram о походах к целителю, проповедующем нетрадиционную медицину:
«Сегодня мы ездили к одному специалисту, вообще он мануальный терапевт, но, думаю, не только. Время приема две минуты, без слов, ему достаточно дотронуться, чтобы решить проблему.
Я была у него последний раз года три назад. После этого моя проблема с поясницей ушла и даже во время беременности, с огромным животом не имела боли в спине!
Самое интересное, что платят все люди, сколько считают нужным, поэтому попасть может каждый и это удивительно в наши дни. Когда начался ковид, из города он перебрался в глухое село из Одессы, но все, кто его знают, даже сюда приезжают».
Напомним, Гасперини заблокировал трансфер конкурента Малиновского в «Дженоа».
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