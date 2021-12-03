Жена Пятова рассказала, как муж оригинально сделал ей предложение
Жена Пятова: «Мы уже не хотим вернуться в Донецк, он стал чужим»
Юлия уверена, что ее семья останется в Киеве
Юлия Пятова / Фото: Футбол 1/2/3
Юлия Пятова, жена голкипера «Шахтера» и сборной Украины Андрея Пятова, сообщила о том, что они с мужем уже не планируют возвращаться в Донецк.
– Вы готовы вернуться в Донецк, если все наладится?
– Наверно, уже нет, потому что нет того Донецка, в который хотелось бы вернуться. Это уже не тот Донецк, он чужой.
Когда у тебя что-то отобрали, тебе уже этого не хочется.
Ранее Юлия Пятова рассказала, как муж сделал ей предложение.
Комментарии 0