Жена Пятова: «Мы уже не хотим вернуться в Донецк, он стал чужим»

Юлия Пятова / Фото: Футбол 1/2/3

Юлия Пятова, жена голкипера «Шахтера» и сборной Украины Андрея Пятова, сообщила о том, что они с мужем уже не планируют возвращаться в Донецк.

– Наверно, уже нет, потому что нет того Донецка, в который хотелось бы вернуться. Это уже не тот Донецк, он чужой.

Когда у тебя что-то отобрали, тебе уже этого не хочется.