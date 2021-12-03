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Жена Пятова: «После переезда в Киев нас не любили. Не понимаю, почему такое предвзятое отношение к донецким номерам»

Юлия рассказала о самом сложном периоде карьеры своего мужа
Футбол Украинская Премьер-лига
10:42
Жена Пятова: «После переезда в Киев нас не любили. Не понимаю, почему такое предвзятое отношение к донецким номерам»
Андрей Пятов с женой Юлией / Фото: ГОРДОН

Юлия Пятова, жена голкипера «Шахтера» и сборной Украины Андрея Пятова, рассказала о самом сложном периоде в карьере мужа.

– Какой самый сложный период в карьере Андрея?

– Наверно, когда мы уехали из Донецка. Это было тяжело всем, потому что была неопределенность – у нас по-своему, у них по-своему, нет своего поля, нет своего стадиона, базы, болельщиков, родных мест. Им было очень тяжело. Но на то они и профессиональные спортсмены. Они должны были собраться и вопреки всему доказать, что неважно – наш стадион или не наш стадион, наш город или чужой. Неважно, они должны выйти и отыграть. И они до сих пор это показывают и доказывают, они одни из лучших.

– Как вашей семье удалось пережить такой сложный период?

– Было тяжело, потому что я, как всегда, была беременна. Это уже третий ребенок был. Я была на седьмом или восьмом месяце беременности, мы поехали отдыхать, а домой уже не вернулись. Мы улетели, а аэропорт разбомбили следом за нами. Прилетели в Запорожье, потому что лететь некуда уже было. Поехали к моим родителям, оставили детей у них и успели съездить в Донецк. Мы как раз попали на 2-3 дня перемирия, потому что у школьников были то ли последние звонки, то ли выпускные. Заехали, забрали какие-то вещи, которые влезли в машину, и за 2 недели до родов приехали в Киев. За неделю нашли школу, садик и роддом.

Первый год мне было очень тяжело, я не принимала Киев вообще. Мне он не нравился, я смотрела на него совсем другими глазами. Нас здесь не любили. Как любить, когда тебя не любят? Мне было тяжело, потому что я была оторвана. Когда твоя жизнь уже организована (спортзал, тут у тебя магазин), а тебя вырывают из этой привычной жизни, ты остаешься одна с двумя детьми и одним новорожденным (без няни, без помощи, в чужом городе и чужой квартире) – я потерянная была год. Потом я собралась и другими глазами посмотрела на Киев. Сейчас я влюблена в этот город.

– Не любили вас фанаты «Динамо» или все люди в столице?

– Не все люди. Все донецкие поймут меня после фразы «Понаехали». Видят, что донецкие номера – «А, ну понятно, ездить не умеет». Не знаю, почему было такое предвзятое отношение к нам. Это так обидно, потому что многие приехали и привезли что-то новое в Киев. Донецкие открыли очень много салонов, ресторанов. Много талантов переехало. Чего вы, вам места мало? Всем хватит, все хорошие и добрые. Понятно, что всегда тяжело принимать чужих. Менталитет в Донецке немножко другой, чем в Киеве, потому что жизнь в столице быстрее, энергичнее. А в Донецке более постепенная.

Но люди ко всему привыкают. Мне кажется, что сейчас все мы дружно живем, никто никого не обижает


Ранее стало известно, что Андрей Пятов снялся в кино.

Источник: КраСавина Петр Приходько
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Андрей Пятов

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