Жена Пятова рассказала, как муж оригинально сделал ей предложение

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Юлия Пятова, жена голкипера «Шахтера» и сборной Украины Андрея Пятова, рассказала о том, как муж сделал ей предложение.

– Почему нельзя было приехать домой и сказать это лично?

– Я ему этот вопрос задаю до сих пор. Я ему на смертном одре это еще вспомню. Что он не встал передо мной на колено и не предложил руку и сердце. Андрей говорит, что так все делают предложение, а у нас вышло оригинально