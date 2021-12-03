Жена Пятова: «После переезда в Киев нас не любили. Не понимаю, почему такое предвзятое отношение к донецким номерам»
Жена Пятова рассказала, как муж оригинально сделал ей предложение
Все было слишком просто
Фото: УНИАН
Юлия Пятова, жена голкипера «Шахтера» и сборной Украины Андрея Пятова, рассказала о том, как муж сделал ей предложение.
– Мне просто пришло смс: «Давай поженимся». Я ответила: «Давай». Вот и все. Вот и вся наша романтика.
– Почему нельзя было приехать домой и сказать это лично?
– Я ему этот вопрос задаю до сих пор. Я ему на смертном одре это еще вспомню. Что он не встал передо мной на колено и не предложил руку и сердце. Андрей говорит, что так все делают предложение, а у нас вышло оригинально
Ранее стало известно, что Андрей Пятов снялся в кино.
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