Жена Реброва: «Женщинам в ОАЭ не принято ходить на футбол, поэму Сергей мне сказал оставаться дома»

Сергей Ребров с женой Анной / Фото: Twitter

Анна Реброва, жена украинского тренера «Аль-Айна» Сергея Реброва, сообщила, что она не посещает футбольные матчи в арабской стране.

Сергей тоже мне говорит: «Давай пока будешь дома смотреть». Первое время и наш сын Никита не ездил на матчи. Сейчас только на товарищеские игры Сергей может взять его. На официальные матчи не пускают детей до 12 лет. Это, по-моему, связано с ковидом.

Сергей следит за матчами «Динамо», за матчами сборной Украины. Всегда болеем всем сердцем».