Депутат Тищенко: «У нас с Шевченко и Ребровым была своя тусовка»
Жена Реброва: «Женщинам в ОАЭ не принято ходить на футбол, поэму Сергей мне сказал оставаться дома»
Украинский тренер возглавляет «Аль-Айн»
21 декабря 16:42
Сергей Ребров с женой Анной / Фото: Twitter
Анна Реброва, жена украинского тренера «Аль-Айна» Сергея Реброва, сообщила, что она не посещает футбольные матчи в арабской стране.
«На футбольном матче я здесь ни разу не была. В Дубае как-то больше мужского населения присутствует на стадионе. Женщинам здесь не принято ходить на футбольные матчи, хотя, по-моему, можно.
Сергей тоже мне говорит: «Давай пока будешь дома смотреть». Первое время и наш сын Никита не ездил на матчи. Сейчас только на товарищеские игры Сергей может взять его. На официальные матчи не пускают детей до 12 лет. Это, по-моему, связано с ковидом.
Сергей следит за матчами «Динамо», за матчами сборной Украины. Всегда болеем всем сердцем».
Напомним, народный депутат Николай Тищенко рассказал, что он давно дружит с Ребровым.
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