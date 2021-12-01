«Шахтер» предложил Тете новый контракт
Жена Тете: «Думали с мужем, что было бы классно, если бы он играл за сборную Украины»
Усиление для национальной команды?
Тете / фото - ФК Шахтер
Жена бразильского хавбека «Шахтера» Тете Татьяна рассказал о возможном принятии ее мужем украинского гражданства:
«Это классно, я была бы рада.
Мы обсуждали, но решение не приняли. Думали, что было бы классно, если бы он сыграл. Просто поговорили и все».
Хавбека не вызывали в основную сборную Бразилии, но он выступал за молодежные команды. Таким образом, у игрока будет право выступать за «сине-желтых».
Сам игрок ранее рассказывал, что всерьез обдумывал принятие гражданства Украины.
Напомним, «Шахтер» предложил Тете новый контракт.