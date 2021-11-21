Луис Энрике опроверг наличие переговоров с «Манчестер Юнайтед»
Жена Зидана не хочет жить в Англии. Тренер откажет «Манчестер Юнайтед»
Француз пока не хочет работать
21 ноября 20:11
Фото: Marca
Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан отказал «Манчестер Юнайтед».
Руководство МЮ вело переговоры с французом, но тот в очередной раз ответил отказом. Специалист объяснил это личными причинами. Оказывается, его жена не хочет жить в Англии, тем более, в Манчестере.
Сам тренер не хочет возглавлять команду посреди сезона. До лета он намерен отдохнуть, сообщает Cadena COPE.
Впрочем, сообщается, что МЮ не сдастся. Руководство команды сделает новое предложение с намного лучшими финансовыми условиями.
Накануне клуб уволил Уле-Гуннара Сульшера.
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