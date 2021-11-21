Жена Зидана не хочет жить в Англии. Тренер откажет «Манчестер Юнайтед»

Француз пока не хочет работать

Фото: Marca

Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан отказал «Манчестер Юнайтед».

Руководство МЮ вело переговоры с французом, но тот в очередной раз ответил отказом. Специалист объяснил это личными причинами. Оказывается, его жена не хочет жить в Англии, тем более, в Манчестере.

Сам тренер не хочет возглавлять команду посреди сезона. До лета он намерен отдохнуть, сообщает Cadena COPE.

Впрочем, сообщается, что МЮ не сдастся. Руководство команды сделает новое предложение с намного лучшими финансовыми условиями.

Накануне клуб уволил Уле-Гуннара Сульшера.