Зинченко, Малиновский и Ярмоленко узнали соперников. Жеребьевка четвертьфиналов еврокубков
Жена Зинченко: «Украинская армия дает хороших п*здюлей этой нечисти»
Влада также подтвердила, что на россии живут в основном безмозглые
07 апреля 19:36
Влада Зинченко / Фото: Twitter
Влада Зинченко, жена хавбека сборной Украины Александра Зинченко, заявил, что стучаться к русскому народу смысла больше нет.
«41-й день войны. Продолжать стучаться к русскому народу смысла больше нет. Трижды удариться головой об стену – пользы больше будет. Как минимум, кровоток улучшится.
Смотря на все, наблюдая войну в Украине, я хочу поблагодарить каждого украинца. Это и руководство страны, и ВСУ, нацгвардию, полицию, медиков, обычных граждан, волонтеров, людей, которые в горячие точки едут, ставят под угрозу свою жизнь, чтобы спасать чью-то другую. Это настоящие герои.
Украина обязательно победит. Мы должны не забывать, что наши военные дают хороших п*здюлей этой нечисти. Мы должны уважать нашу армию и наш народ. Слава Украине!».
Ранее Зинченко заявил, что кумирами молодежи теперь являются украинские воины.