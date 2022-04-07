Жена Зинченко: «Украинская армия дает хороших п*здюлей этой нечисти»

Влада Зинченко / Фото: Twitter

Влада Зинченко, жена хавбека сборной Украины Александра Зинченко, заявил, что стучаться к русскому народу смысла больше нет.

Смотря на все, наблюдая войну в Украине, я хочу поблагодарить каждого украинца. Это и руководство страны, и ВСУ, нацгвардию, полицию, медиков, обычных граждан, волонтеров, людей, которые в горячие точки едут, ставят под угрозу свою жизнь, чтобы спасать чью-то другую. Это настоящие герои.

Украина обязательно победит. Мы должны не забывать, что наши военные дают хороших п*здюлей этой нечисти. Мы должны уважать нашу армию и наш народ. Слава Украине!».