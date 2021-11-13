Жена Зубкова: «Не смогла быть с мужчиной, который зарабатывает слишком мало»

Хавбек обеспечивает семью, выступая за «Ференцварош»

Анна и Александр Зубковы / фото - Футбол 1/2/3

Анна Зубкова, жена полузащитника «Ференцвароша» и сборной Украины Александра Зубкова предположила, сколько должен зарабатывать мужчина.

«Я бы не смогла быть с мужчиной, который не зарабатывает или зарабатывает слишком мало. А что?»

Какая зарплата мужчины нормальная для тебя?

«От 10 000 евро».

Сколько нужно тебе, если без дочери?

«3. Я себе ничего не покупаю из дорогих вещей, мне муж дарит».

Многие считают, что женщина должна работать для финансовой независимости.

«Раньше я считала, что есть мужчина, который обеспечивает тебе финансовую безопасность и этого достаточно. Но последний год я думаю о том, что просто быть мамой для меня недостаточно. Я хочу зарабатывать деньги и реализоваться в этой жизни. Я очень хочу заниматься одеждой, но для этого нужно быть в Киеве».

Зубков выступает в составе венгерского «Ференцвароша» с 2019-го года. В текущем сезоне на его счету два гола и пять ассистов за 17 матчей.

Напомним, ранее хавбек рассказал о настрое игроков сборной Украины на матч с Боснией и Герцеговиной.