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Жена Зубкова: «Не смогла быть с мужчиной, который зарабатывает слишком мало»

Хавбек обеспечивает семью, выступая за «Ференцварош»
Футбол Украинские легионеры
17:13
Жена Зубкова: «Не смогла быть с мужчиной, который зарабатывает слишком мало»
Анна и Александр Зубковы / фото - Футбол 1/2/3

Анна Зубкова, жена полузащитника «Ференцвароша» и сборной Украины Александра Зубкова предположила, сколько должен зарабатывать мужчина.

«Я бы не смогла быть с мужчиной, который не зарабатывает или зарабатывает слишком мало. А что?»

Какая зарплата мужчины нормальная для тебя?

«От 10 000 евро».

Сколько нужно тебе, если без дочери?

«3. Я себе ничего не покупаю из дорогих вещей, мне муж дарит».

Многие считают, что женщина должна работать для финансовой независимости.

«Раньше я считала, что есть мужчина, который обеспечивает тебе финансовую безопасность и этого достаточно.

Но последний год я думаю о том, что просто быть мамой для меня недостаточно. Я хочу зарабатывать деньги и реализоваться в этой жизни.

Я очень хочу заниматься одеждой, но для этого нужно быть в Киеве».

Зубков выступает в составе венгерского «Ференцвароша» с 2019-го года. В текущем сезоне на его счету два гола и пять ассистов за 17 матчей.

Напомним, ранее хавбек рассказал о настрое игроков сборной Украины на матч с Боснией и Герцеговиной.

Источник: ВФ Павел Харченко
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Александр Зубков Ференцварош сборная Украины (футбол)

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