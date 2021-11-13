Жена Зубкова: «Не смогла быть с мужчиной, который зарабатывает слишком мало»
Анна Зубкова, жена полузащитника «Ференцвароша» и сборной Украины Александра Зубкова предположила, сколько должен зарабатывать мужчина.
«Я бы не смогла быть с мужчиной, который не зарабатывает или зарабатывает слишком мало. А что?»
Какая зарплата мужчины нормальная для тебя?
«От 10 000 евро».
Сколько нужно тебе, если без дочери?
«3. Я себе ничего не покупаю из дорогих вещей, мне муж дарит».
Многие считают, что женщина должна работать для финансовой независимости.
«Раньше я считала, что есть мужчина, который обеспечивает тебе финансовую безопасность и этого достаточно.
Но последний год я думаю о том, что просто быть мамой для меня недостаточно. Я хочу зарабатывать деньги и реализоваться в этой жизни.
Я очень хочу заниматься одеждой, но для этого нужно быть в Киеве».
Зубков выступает в составе венгерского «Ференцвароша» с 2019-го года. В текущем сезоне на его счету два гола и пять ассистов за 17 матчей.
Напомним, ранее хавбек рассказал о настрое игроков сборной Украины на матч с Боснией и Герцеговиной.
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