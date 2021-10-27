Женская сборная Украины потерпела сокрушительное поражение от Испании
В матче отбора на чемпионат мира-2023 сборная Украины с крупным счетом уступила Испании.
До перерыва комфортное преимущество в два мяча «фурии рохе» обеспечили Путельяс и Исаса. Хотя гости и не реализовали несколько опасных моментов.
После перерыва испанки забили еще четыре мяча. Отличились Эйсагирре и Редондо, Исаса оформила дубль, а Апанащенко поразила собственные ворота.
Испания и Шотландия – безоговорочные лидеры группы с девятью очками в трех матчах. У «сине-желтых» – три пункта в двух поединках.
Отбор на ЧМ-2023
Украина – Испания 0:6
Голы: Путельяс, 9, Исаса, 33, 82, Эйсагирре, 68, Апанащенко, 84 (автогол)
Украина: Санина, Корсун, Кравец, Апанащенко, Шматко, Басанска (Петрик, 89), Бойченко (Кунина, 72), Панцулая (Хаванская, 72), Химич, Овдийчук (Кравчук, 89), Козлова (Шевчук, 82).
Испания: Паньос, Перейра, Паредес, Леон (Вахаби, 58), Латорре (Баттлье, 58), Бонмати (Герреро, 79), Гихарро, Путельяс, дель Кастильо (Эйсагирре, 58), Исаса, Эрмосо (Редондо, 72).
Предупреждения: Химич – Леон
Комментарии 0