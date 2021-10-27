Женская сборная Украины потерпела сокрушительное поражение от Испании

«Сине-желтые» ухудшили свое положение в отборе на чемпионат мира

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В матче отбора на чемпионат мира-2023 сборная Украины с крупным счетом уступила Испании.

До перерыва комфортное преимущество в два мяча «фурии рохе» обеспечили Путельяс и Исаса. Хотя гости и не реализовали несколько опасных моментов.

После перерыва испанки забили еще четыре мяча. Отличились Эйсагирре и Редондо, Исаса оформила дубль, а Апанащенко поразила собственные ворота.

Испания и Шотландия – безоговорочные лидеры группы с девятью очками в трех матчах. У «сине-желтых» – три пункта в двух поединках.

Отбор на ЧМ-2023

Украина – Испания 0:6

Голы: Путельяс, 9, Исаса, 33, 82, Эйсагирре, 68, Апанащенко, 84 (автогол)

Украина: Санина, Корсун, Кравец, Апанащенко, Шматко, Басанска (Петрик, 89), Бойченко (Кунина, 72), Панцулая (Хаванская, 72), Химич, Овдийчук (Кравчук, 89), Козлова (Шевчук, 82).

Испания: Паньос, Перейра, Паредес, Леон (Вахаби, 58), Латорре (Баттлье, 58), Бонмати (Герреро, 79), Гихарро, Путельяс, дель Кастильо (Эйсагирре, 58), Исаса, Эрмосо (Редондо, 72).

Предупреждения: Химич – Леон