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Жерар Морено – лучший игрок Лиги Европы сезона 20/21

Форвард привел свою команду к победе
Футбол Лига Европы UEFA
14:25
Жерар Морено – лучший игрок Лиги Европы сезона 20/21
Жерар Морено / фото - UEFA

Нападающий «Вильярреала» Жерар Морено был признан лучшим игроком прошлого розыгрыша Лиги Европы, сообщает официальный сайт UEFA.

Форвард выиграл с испанской командой трофей, одолев в финале турнира «Манчестер Юнайтед».

Испанец принял участие в 12 матчах, где забил 7 мячей, в том числе гол в финальном матче.

В матче за Суперкубок UEFA, где «субмарина» играла с победителями Лиги чемпионов «Челси» Морено также отличился забитым мячом, но это не помогло его команде взять еще и этот трофей.

Напомним, прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

 

Павел Харченко
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Жерар Морено Вильярреал Манчестер Юнайтед

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