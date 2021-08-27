Жерар Морено – лучший игрок Лиги Европы сезона 20/21

Форвард привел свою команду к победе

Жерар Морено / фото - UEFA

Нападающий «Вильярреала» Жерар Морено был признан лучшим игроком прошлого розыгрыша Лиги Европы, сообщает официальный сайт UEFA.

Форвард выиграл с испанской командой трофей, одолев в финале турнира «Манчестер Юнайтед».

Испанец принял участие в 12 матчах, где забил 7 мячей, в том числе гол в финальном матче.

В матче за Суперкубок UEFA, где «субмарина» играла с победителями Лиги чемпионов «Челси» Морено также отличился забитым мячом, но это не помогло его команде взять еще и этот трофей.

Напомним, прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы.