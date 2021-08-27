Без украинских команд. Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы
Жерар Морено – лучший игрок Лиги Европы сезона 20/21
Форвард привел свою команду к победе
14:25
Жерар Морено / фото - UEFA
Нападающий «Вильярреала» Жерар Морено был признан лучшим игроком прошлого розыгрыша Лиги Европы, сообщает официальный сайт UEFA.
Форвард выиграл с испанской командой трофей, одолев в финале турнира «Манчестер Юнайтед».
Испанец принял участие в 12 матчах, где забил 7 мячей, в том числе гол в финальном матче.
В матче за Суперкубок UEFA, где «субмарина» играла с победителями Лиги чемпионов «Челси» Морено также отличился забитым мячом, но это не помогло его команде взять еще и этот трофей.
Напомним, прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы.
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