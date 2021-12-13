«Вест Хэм» без Ярмоленко не сумел дожать «Бернли», но остался в зоне Лиги чемпионов
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Атлетико» против «Баварии», ПСЖ сыграет с «Манчестер Юнайтед»
Известны все пары плей-офф турнира
13:23
Фото: UEFA
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
По ее результатам сформировались все пары:
«Бенфика» – «Реал»
«Вильярреал» – «Манчестер Сити»
«Атлетико» – «Бавария»
«Зальцбург» – «Ливерпуль»
«Интер» – «Аякс»
«Спортинг» – «Ювентус»
«Челси» – «Лилль»
ПСЖ – «Манчестер Юнайтед»
В 1/8 финала не могут сыграть друг с другом представители одной национальной ассоциации и команды, которые играли в одной группе.
Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15/16 и 22/23 февраля 2022 года, а ответные пройдут 8/9 и 15/16 марта.
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