Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Атлетико» против «Баварии», ПСЖ сыграет с «Манчестер Юнайтед»

Известны все пары плей-офф турнира

Фото: UEFA

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

По ее результатам сформировались все пары:

«Бенфика» – «Реал»

«Вильярреал» – «Манчестер Сити»



«Атлетико» – «Бавария»



«Зальцбург» – «Ливерпуль»



«Интер» – «Аякс»



«Спортинг» – «Ювентус»



«Челси» – «Лилль»



ПСЖ – «Манчестер Юнайтед»



В 1/8 финала не могут сыграть друг с другом представители одной национальной ассоциации и команды, которые играли в одной группе.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15/16 и 22/23 февраля 2022 года, а ответные пройдут 8/9 и 15/16 марта.