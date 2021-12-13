Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 16
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 4
Футбол (16 событий из 25) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Брайтон - Тоттенхэм -:- Перенесен
16:00 Бернли - Вест Хэм 0:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Лилль - Лион 0:0 Окончен
16:00 Ренн - Ницца 1:2 Окончен
18:00 Страсбур - Марсель 0:2 Окончен
21:45 ПСЖ - Монако 2:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Айнтрахт - Байер 5:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Верона - Аталанта 1:2 Окончен
19:00 Наполи - Эмполи 0:1 Окончен
19:00 Сассуоло - Лацио 2:1 Окончен
21:45 Интер - Кальяри 4:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Осасуна - Барселона 2:2 Окончен
22:00 Реал - Атлетико 2:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Черноморец - Металлист-1925 2:1 Окончен
17:00 Динамо - Заря 1:1 Окончен
19:30 Колос - Минай 2:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Рома - Специя -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Кадис - Гранада -:- Запланирован
Футбол (4 события из 7) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Брентфорд - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
22:00 Манчестер Сити - Лидс -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Штутгарт - Бавария -:- Запланирован
21:30 Вольфсбург - Кельн -:- Запланирован

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Атлетико» против «Баварии», ПСЖ сыграет с «Манчестер Юнайтед»

Известны все пары плей-офф турнира
Футбол Лига чемпионов UEFA
13:23
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Атлетико» против «Баварии», ПСЖ сыграет с «Манчестер Юнайтед»
Фото: UEFA

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

По ее результатам сформировались все пары:

«Бенфика» – «Реал»

«Вильярреал» – «Манчестер Сити»

«Атлетико» – «Бавария»

«Зальцбург» – «Ливерпуль»

«Интер» – «Аякс»

«Спортинг» – «Ювентус»

«Челси» – «Лилль»

ПСЖ – «Манчестер Юнайтед»

В 1/8 финала не могут сыграть друг с другом представители одной национальной ассоциации и команды, которые играли в одной группе.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15/16 и 22/23 февраля 2022 года, а ответные пройдут 8/9 и 15/16 марта.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ливерпуль Челси Бавария Аякс Интер Ювентус Реал Мадрид (футбол) Вильярреал ПСЖ Лилль Бенфика Атлетико Мадрид Ред Булл Зальцбург Спортинг (Лиссабон)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Анчелотти: «Сейчас в «Реале» команда, а не просто сильные футболисты»
Анчелотти: «Сейчас в «Реале» команда, а не просто сильные футболисты»
Футбол Примерa (Испания)
11:13
Почеттино: «К февралю или марту ПСЖ подойдет в лучшей форме»
Почеттино: «К февралю или марту ПСЖ подойдет в лучшей форме»
Футбол Лига 1 (Франция)
10:50
Яремчук получил повреждение в матче с «Динамо»
Яремчук получил повреждение в матче с «Динамо»
Футбол В Европе
10:33
Симеоне: «Реал» выглядит очень мощно. Между нами серьезная разница»
Симеоне: «Реал» выглядит очень мощно. Между нами серьезная разница»
Футбол Примерa (Испания)
09:28
Мбаппе повторил достижение Ибрагимовича и Кавани
Мбаппе повторил достижение Ибрагимовича и Кавани
Футбол Лига 1 (Франция)
08:29
Дубль Мбаппе принес ПСЖ уверенную победу «Монако»
Дубль Мбаппе принес ПСЖ уверенную победу «Монако»
Футбол Лига 1 (Франция)
07:45

Новости: Футбол

Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы. «Барселона» сыграет с «Наполи», «Лейпциг» – «Реал Сосьедад»
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы. «Барселона» сыграет с «Наполи», «Лейпциг» – «Реал Сосьедад»
Лига Европы UEFA
14:21
Кривенцов: «Наиграли на 5-6 забитых мячей, но реализация…»
Кривенцов: «Наиграли на 5-6 забитых мячей, но реализация…»
Украинская Премьер-лига
14:10
Мороз: «Хотел поздравить болельщиков с этой первой победой. Долго они ее ждали, так же, как и мы»
Мороз: «Хотел поздравить болельщиков с этой первой победой. Долго они ее ждали, так же, как и мы»
Украинская Премьер-лига
13:50
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Атлетико» против «Баварии», ПСЖ сыграет с «Манчестер Юнайтед»
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Атлетико» против «Баварии», ПСЖ сыграет с «Манчестер Юнайтед»
Лига чемпионов UEFA
13:23
Пике: «Барселона» находится в критической ситуации»
Пике: «Барселона» находится в критической ситуации»
Примерa (Испания)
13:07
Буяльский: «Если в «Динамо» будут новые футболисты, то каждый игрок будет прогрессировать»
Буяльский: «Если в «Динамо» будут новые футболисты, то каждый игрок будет прогрессировать»
Примерa (Испания)
12:50
Агуэро объявит о завершении карьеры
Агуэро объявит о завершении карьеры
Примерa (Испания)
12:37
Григорчук намекнул на возвращение в «Черноморец»
Григорчук намекнул на возвращение в «Черноморец»
Украинская Премьер-лига
12:10
Аллахьяр: «На 99% это мой последний матч в «Заре»
Аллахьяр: «На 99% это мой последний матч в «Заре»
Украинская Премьер-лига
11:50
Все новости

Популярные новости

Ломаченко: «Мне не нравится то, что происходит в Украине»
Ломаченко: «Мне не нравится то, что происходит в Украине»
Бокс Профессиональный бокс
10 декабря 11:21
98
Букмекеры не верят, что украинский супертяж продержится хотя бы 4 раунда против следующего соперника
Букмекеры не верят, что украинский супертяж продержится хотя бы 4 раунда против следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
8 декабря 19:21
2
Стивенсон: «Если Ломаченко подерется с Камбососом на следующей неделе, то 9 из 10 человек поставят на его победу»
Стивенсон: «Если Ломаченко подерется с Камбососом на следующей неделе, то 9 из 10 человек поставят на его победу»
Бокс Профессиональный бокс
12 декабря 21:30
9
Реваншу быть? Ломаченко поставил ультиматум, при котором может согласиться снова подраться с Лопесом
Реваншу быть? Ломаченко поставил ультиматум, при котором может согласиться снова подраться с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
9 декабря 22:29
5
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
7 декабря 10:37
4
Ломаченко не взял с собой в ринг флаг Украины – отпраздновал победу без него. Почему так произошло?
Послесловие
Ломаченко не взял с собой в ринг флаг Украины – отпраздновал победу без него. Почему так произошло?
Бокс Профессиональный бокс
12 декабря 12:39
62
Все новости