Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Онлайн трансляция

Украинские клубы узнают соперников

Сегодня, 26 августа, в Стамбуле пройдет жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов, по итогам которой украинские клубы «Динамо» и «Шахтер» узнают своих соперников.

Киевляне, завоевав титул чемпиона Украины, попали в основную часть турнира напрямую, а «Шахтер» вышел в групповой раунд, преодолев два этапа квалификации.

«Горняки» во время жеребьевки будут находиться в третьей корзине, а киевляне — в четвертой.

За ходом жеребьевки вы сможете следить в онлайн-трансляции, которая пройдет в этой новости. Начало — 19:00.