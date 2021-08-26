«Шахтер» в третий раз в истории сумел отыграть, проигрывая в два мяча
Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Онлайн трансляция
Украинские клубы узнают соперников
14:57
Сегодня, 26 августа, в Стамбуле пройдет жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов, по итогам которой украинские клубы «Динамо» и «Шахтер» узнают своих соперников.
Киевляне, завоевав титул чемпиона Украины, попали в основную часть турнира напрямую, а «Шахтер» вышел в групповой раунд, преодолев два этапа квалификации.
«Горняки» во время жеребьевки будут находиться в третьей корзине, а киевляне — в четвертой.
За ходом жеребьевки вы сможете следить в онлайн-трансляции, которая пройдет в этой новости. Начало — 19:00.
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