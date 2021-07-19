Жеребьевка: соперники для «Шахтера», «Ворсклы» и «Колоса». Онлайн трансляция

Следим за судьбой наших клубов в предварительных раундах еврокубков

В понедельник, 19 июля, в штаб-квартире UEFA в швейцарском Ньоне состоятся процедуры жеребьевки предварительных раундов еврокубков.

В 13:00 по киевскому времени состоится жеребьевка Лиги чемпионов 3-го квалификационного раунда.

На этом этапе свой путь в турнире начнет донецкий «Шахтер». «Горняки» будут сеянными вместе с «Бенфикой», «Монако» и победителем пары «Селтик» – «Мидтьюлланд».

Соперниками «Шахтера» могут стать «Генк», победитель пары ПСВ – «Галатасарай» или пары «Спарта» Прага – «Рапид» Вена.

В 15:00 начнется жеребьевка Лиги конференций. Украину в дебютном розыгрыше турнира представят «Ворскла» (если пройдет «КуПС») и «Колос».

Следите за результатами жеребьевки онлайн в этой новости, начиная с 13:00.