Белорусы обслужат дебютный матч «Ворсклы» в квалификации Лиги конференций
Жеребьевка: соперники для «Шахтера», «Ворсклы» и «Колоса». Онлайн трансляция
Следим за судьбой наших клубов в предварительных раундах еврокубков
10:51
В понедельник, 19 июля, в штаб-квартире UEFA в швейцарском Ньоне состоятся процедуры жеребьевки предварительных раундов еврокубков.
В 13:00 по киевскому времени состоится жеребьевка Лиги чемпионов 3-го квалификационного раунда.
На этом этапе свой путь в турнире начнет донецкий «Шахтер». «Горняки» будут сеянными вместе с «Бенфикой», «Монако» и победителем пары «Селтик» – «Мидтьюлланд».
Соперниками «Шахтера» могут стать «Генк», победитель пары ПСВ – «Галатасарай» или пары «Спарта» Прага – «Рапид» Вена.
В 15:00 начнется жеребьевка Лиги конференций. Украину в дебютном розыгрыше турнира представят «Ворскла» (если пройдет «КуПС») и «Колос».
Следите за результатами жеребьевки онлайн в этой новости, начиная с 13:00.
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