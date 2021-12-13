«Бетис» проиграл «Селтику» в результативном матче, но прошел в плей-офф Лиги Европы
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы. «Барселона» сыграет с «Наполи», «Лейпциг» – «Реал Сосьедад»
Все пары плей-офф этой стадии
14:21
Фото: UEFA
В Ньоне впервые состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы.
На этой стадии сыграют 16 команд, которые заняли вторые места в своих группах Лиги Европы и третьи места по итогам группы Лиги чемпионов.
По итогам жеребьевки сформировались такие пары:
«Севилья» – «Динамо» Загреб
«Аталанта» – «Олимпиакос»
«Лейпциг» – «Реал Сосьедад»
«Барселона» – «Наполи»
«Зенит» – «Реал Бетис»
«Боруссия» Д – «Рейнджерс»
«Шериф» – «Брага»
«Порту» – «Лацио»
Победители этой стадии выйдут в 1/8 финала Лиги Европы, где их уже ждут победители своих групп.
Первые стыковые матчи запланированы на 17 февраля 2022 года, ответные пройдут 24 февраля.
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