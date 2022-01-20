Скандальный Жерсон может продолжить карьеру в греческом чемпионате
Жерсон оформил победный ассист в матче чемпионата Франции
«Труа» обыграла «Монпелье»
10:31
Фото: Troyes
«Труа» в матче 20 тура Лиги 1 обыграла на выезде «Монпелье».
Единственный мяч был забит во втором тайме. Ассит оформил Жерсон Родригеш. Также отметим, что «Труа» почти весь второй тайм играл в большинстве.
Эта победа стала лишь пятой в сезоне для команды. В таблице Лиги 1 «Труа» идет 15-й.
На счету Жерсона 11 матчей в чемпионате и один забитый мяч. Аренда игрока рассчитана до конца сезона.
Сообщалось, что французы хотят досрочно вернуть его в «Динамо».
Комментарии 0