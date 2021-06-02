Жерсон Родригеш: «Холанд заслуживает уважения ,но посмотрим после матча, кого запомнят больше»

Вингер уверен, что навяжет борьбу норвежцу

Жерсон Родригеш / фото - Football24

Нападающий киевского «Динамо» и сборной Люксембурга Жерсон Родригеш, в преддверии товарищеского матча со сборной Норвегии, рассказал Luxemburg Wort об ожиданиях от встречи с Эрлингом Холандом:

«Меня не волнует, буду ли я играть против Криштиану Роналду, Лионеля Месси или Роналдиньо. У всех всего две ноги. Конечно, я с нетерпением жду матчей с такими великими игроками. И Эрлинг Холанд заслуживает самого большого уважения за свои достижения. Но посмотрим после матча, кого запомнят больше. Холанд заслуживает того, чтобы о нем так много говорили. Я не могу и не хочу сравнивать себя с ним, потому что он игрок совершенно другого типа. Я должен продолжать работать над собой, чтобы присоединиться к великим игрокам».

В минувшем сезоне норвежский форвард, выступая за «Боруссию Дортмунд», набрал 54 очка по системе гол+пас, в то время как нападающий «Динамо» отметился только 11 результативными действиями.

Напомним, ранее Жерсон заявил, что создан для того, что бы играть в АПЛ.