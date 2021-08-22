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Жерсон согласился на переход из «Динамо» в клуб Серии А

«Салернитана» изучает возможность переговоров
Футбол Украинская Премьер-лига
11:55
Жерсон согласился на переход из «Динамо» в клуб Серии А
Фото: ФК Динамо

Нападающий «Динамо» Жерсон Родригеш готов сменить клуб.

Его агент провел переговоры с итальянской «Салернитаной». Жерсон согласился на возможный трансфер, сообщает Tutto Salernitana.

Новичок Серии А изучает возможность переговоров с «Динамо». Правда, итальянцы ожидают, что они будут непростыми.

У Жерсона есть контракт с «Динамо» еще на три года. Киевляне готовы рассмотреть предложения.

Андрей Усмонов
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Теги

Динамо Киев Жерсон Родригеш

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