Чемпионат Украины. «Динамо» – «Десна». Онлайн трансляция
Жерсон согласился на переход из «Динамо» в клуб Серии А
«Салернитана» изучает возможность переговоров
Фото: ФК Динамо
Нападающий «Динамо» Жерсон Родригеш готов сменить клуб.
Его агент провел переговоры с итальянской «Салернитаной». Жерсон согласился на возможный трансфер, сообщает Tutto Salernitana.
Новичок Серии А изучает возможность переговоров с «Динамо». Правда, итальянцы ожидают, что они будут непростыми.
У Жерсона есть контракт с «Динамо» еще на три года. Киевляне готовы рассмотреть предложения.
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