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Жесть дня. Видео сердечного приступа Кристиана Эриксена

Хавбек сборной Дании, к счастью, уже в стабильном состоянии
Футбол Евро-2020
21:10
Жесть дня. Видео сердечного приступа Кристиана Эриксена
Кристиан Эриксен / Фото: Getty Images

Хавбек сборной Дании Кристиан Эриксен пережил сердечный приступ в матче Евро-2020 с Финляндией.

Футболист просто упал на газон. На эти жуткие кадры сложно смотреть.

Известно, что с Эриксеном все хорошо, его состояние стабилизировалось.

Матч Дания – Финляндия будет возобновлен в 21:30.

Петр Приходько
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Теги

Кристиан Эриксен Дания - Финлаяндия

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