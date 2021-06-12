Матч Дании и Финляндии возобновлен после сердечного приступа Эриксена. Онлайн трансляция
Жесть дня. Видео сердечного приступа Кристиана Эриксена
Хавбек сборной Дании, к счастью, уже в стабильном состоянии
Кристиан Эриксен / Фото: Getty Images
Хавбек сборной Дании Кристиан Эриксен пережил сердечный приступ в матче Евро-2020 с Финляндией.
Футболист просто упал на газон. На эти жуткие кадры сложно смотреть.
жутко было видеть это в прямом эфире и понимать, что его жизнь могла оборваться здесь и сейчас #Eriksen pic.twitter.com/emBYkCQzXT— sçk_world (@edserandhanker) June 12, 2021
Известно, что с Эриксеном все хорошо, его состояние стабилизировалось.