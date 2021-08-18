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Жестко, но справедливо. Роналду ответил на слухи о своем будущем

Португалец точно знает, где он будет играть в следующем сезоне
Футбол Серия А (Италия)
07:48
Жестко, но справедливо. Роналду ответил на слухи о своем будущем
Криштиану Роналду / фото - UEFA

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался на своей странице в Instagram по поводу слухов, связывающих его с уходом из его текущего клуба:

«Любой, кто знаком со мной, знает, насколько я сосредоточен на своей работе. Меньше слов и больше дела - это был мой главный девиз с самого начала карьеры. Однако, учитывая все, что было сказано и написано в последнее время, я должен изложить свою позицию.

Легкомысленное освещение моего будущего в средствах массовой информации является неуважением ко мне и ко всем клубам, вовлеченным в эти слухи. Моя история в мадридском «Реале» уже написана. Она зафиксирована в цифрах, трофеях, в записях и заголовках. Она находится в музее на стадионе «Бернабеу», а также в умах каждого болельщика клуба. Я знаю, что истинные болельщики «Реала» по-прежнему будут любить меня в своих сердцах, а я буду любить их в своем.

Последнее время часто появлялись новости и истории, связывающие меня с рядом клубов во многих разных лигах, и никто никогда не беспокоился о том, чтобы попытаться выяснить истинную правду.

Сейчас я нарушаю свое молчание, чтобы сказать, что я не могу позволить людям продолжать играть с моим именем. Я по-прежнему сосредоточен на своей карьере и готов ко всем вызовам, с которыми мне приходится сталкиваться. Все остальное? Все остальное - это просто разговоры».

Ранее в СМИ была информация, что Роналду желал покинуть туринский клуб. СМИ связывали его с трансфером в МЮ, воссоединением с Лионелем Месси в ПСЖ и даже с возвращением в «Реал».

Близкий друг португальца и по совместительству журналист испанской программы El Chiringuito Эду Агира ранее заявлял, что лично тренер мадридского гранда Карло Анчелотти просил у руководства «сливочных» вернуть легендарного форварда. Специалист опроверг это у себя в соцсетях, но девушка игрока Джорджина Родригес отреагировала в комментариях к посту итальянского специалиста с опровержением коротким «Ахаха».

Также сообщалось, что 36-летний нападающий может доиграть оставшийся год по контракту с «Юве», а уже следующим летом перейти свободным агентом в ПСЖ к Месси.

Напомним, ранее вингер парижан Анхель Ди Мария предположил, что Роналду «умирает от желания» перейти в ПСЖ.

Павел Харченко
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Теги

Криштиану Роналду Ювентус Реал Мадрид (футбол) ПСЖ

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